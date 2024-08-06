Магаданская пенсионерка украла 33 бордюра во дворе жилого дома

В Магадане полицейские установили личность женщины, которая украла 33 бордюра во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Берзина, с придомовой территории бесследно исчезли 33 бордюра, которые устанавливала подрядная организация.

Правоохранителям удалось установить, что к краже причастна 65-летняя ранее судимая пенсионерка, женщина, воспользовавшись свободным доступом похитила бордюры на общую сумму 85 тысяч рублей. Как пенсионерке незаметно удалось вывезти украденное — не сообщается. Возбуждено уголовное дело о краже, россиянке может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье у девушки украли машину, пока она плавала в озере. Россиянка приехала на озеро Круглое в Дмитровском районе, чтобы искупаться. Свой Audi А3 она оставила на обочине, через час девушка собиралась поехать домой, но ее машины на месте не оказалось. Впоследствии выяснилось, что пока девушка была в воде, к ее сумке на пляже подошел мужчина, взял ключи от авто и скрылся. Машину он оставил в 15 км от водоема на парковке.

Ранее россиянин похитил оставленные на лавочке 1,5 млн рублей.