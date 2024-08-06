Более 700 тысяч человек посетили фестиваль «Москва 2030» в первые дни его работы

В первые дни работы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» его площадки посетили более 700 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.

Организаторы события отметили, что москвичи и гости столицы смогли принять участие в спортивных тренировках, творческих мастер-классах, познакомиться с передовыми технологиями, а также потанцевать на дискотеке и совершить виртуальное путешествие в Москву будущего.

В парке «Зарядье» прошел концерт-тизер, посвященный открытию флагманской площадки «Культурный город». На сцене выступили симфонический оркестр Selen Orchestra, инди-рок-группа «Сироткин», пианистка Валентина Лисица и другие артисты.

Там же открылся фестиваль медиаарта «Город света».

В арт-пространстве «Паркинг галереи» заработала мультимедийная экспозиция о градостроительстве «Город будущего».

На Болотной площади гости фестиваля познакомились с продукцией столичных производителей, а также приняли участие в розыгрышах призов и квизах по истории предпринимательства.

На площади перед музеем современного искусства «Гараж» начала работу молодежная точка «Телепорт». Здесь проходили дискотеки, танцевальные флешмобы и мастер-классы по граффити и VR-активностям.

В «Лужниках» открылась мультиспортивная площадка, включающая несколько тематических зон, посвященных пляжному футболу и волейболу, настольному теннису, бадминтону, шахматам, фрисби и другим видам спорта. Также начал работу беговой центр.

Посетителям Парке Горького рассказали, как стать частью команды специалистов, работающих на благо города.

На этой неделе гостей площадок фестиваля «Москва 2030» также ждет насыщенная программа.

7 августа в «Зарядье» выступит народный артист России Дмитрий Маликов. В сопровождении оркестра он исполнит концерт Pianomania.

10 августа в Парке Горького состоится церемония закрытия форума «Медиадвиж» и пройдет концерт виртуальных виолончелистов.

В «Лужниках» состоится развлекательная командная викторина, посвященную экономике столицы.

Форум «Москва 2030» продлится до 8 сентября.