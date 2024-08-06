Женщина случайно проглотила зубную щетку и оказалась в больнице

Женщина из США случайно проглотила 20-сантиметровую зубную щетку и попала в больницу, пишет Mirror. Сама британка считает, что ей повезло остаться в живых после такого.

Эмбер Хант была в отпуске в Хорватии, когда чистила зубы перед сном. В процессе щетка выскользнула из ее пальцев и упала в горло. В панике женщина попыталась достать предмет, но не смогла этого сделать, поэтому муж повез ее в больницу.

Хант рассказала, что врачи сначала не поверили ей, услышав ее проблему, но сделали УЗИ желудка. Уже утром она вернулась в клинику, однако медики тоже не смогли достать щетку и посоветовали ей съездить в более крупную больницу в Сплите.

Уже там пациентке помогли и достали инородный предмет. Операция заняла 45 минут, все это время женщина находилась в сознании.

«Я рада, что жива, но боюсь снова пользоваться зубной щеткой», — призналась Хант.

Ранее в США женщина 400 раз позвонила в экстренные службы ради развлечения.