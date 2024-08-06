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Каждый пятый россиянин рассказал о готовности сохранять брак любыми способами

Rambler&Co: большинство россиян нейтрально относятся к разводам

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Freepik.com

Большинство россиян (60%) нейтрально относятся к разводам, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить у интернет-пользователей, был ли у них опыт бракоразводного процесса.

Также 21% респондентов заявили, что, когда отношения портятся, необходимо отпустить их и жить дальше, а каждый пятый (19%) высказался против развода и будут стремиться сохранить брак любыми способами.

Говоря про опыт развода, 57% опрошенных заявили, что были в ситуациях на грани развода, но им удалось восстановить отношения, 3% обращались за помощью к друзьям, а 2% — к психологу. Чуть более трети (36%) опрошенных никогда не имели опыта развода.

Из тех, кто сталкивался с бракоразводным процессом, 36% заявили, что он проходил конфликтно, 35% после развода перестали общаться с бывшим супругом, 18% остались друзьями, а 11% столкнулись с затяжным разделом имущества.

Чуть больше четверти (26%) опрошенных, которые столкнулись с разводом, заявили, что им не хватило сил для примирения, 24% от развода остановили совместные дети, а 21% — взаимное чувство любви.

Также 81% тех, кто разводился, отметили, что не жалеют о своем решении, а 19% считают этот шаг ошибкой.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 июля по 1 августа 2024 года. Всего в нем приняли участие 44 302 интернет-пользователей.

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