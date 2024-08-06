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Мужчина взорвал гранату в доме на западе Москвы

SHOT: мужчина взорвал гранату в квартире дома на западе Москвы, его не спасли

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Телеграм-канал «SHOT»

Житель пятиэтажного дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково в Москве взорвал гранату в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Предположительно, житель столицы взорвал гранату в квартире, находящейся на пятом этаже. Врачам не удалось его спасти.

О взрыве в квартире на пятом этаже дома, расположенного на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково стало известно днем 6 августа. Изначально сообщалось, что причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа, однако в МЧС эти данные назвали недостоверными. В ведомстве заявили, что в доме «произошел хлопок неизвестного предмета без последующего горения».

В пресс-службе компании «Мосгаз» также сообщили ТАСС, что сетевой газ не является причиной ЧП. Специальная лаборатория проверила дом на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Хлопок произошел на втором этаже дома на улице Артамонова.

Впоследствии Telegram-канал 112 сообщил, что в доме сработало взрывное устройство.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию после обрушения дома из-за бытового газа.

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