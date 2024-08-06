В турецких отелях хотят отменить систему «все включено»

Систему услуг для туристов «все включено» вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем. Об этом пишет газета Hürriyet.

В материале утверждается, что система all inclusive много лет приносила пользу для турецкой сферы туризма, однако есть повод вновь обсуждать отмену «все включено» в отелях. Авторы утверждают, что дальнейшее использование этой системы может привести к проблемам для страны.

«Таким образом, больше нет необходимости рассматривать (отмену. — Прим. ред.) системы «все включено» как табуированную тему», — говорится в материале.

До этого президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу предложил частично пересмотреть формат «все включено».

Он предложил рассмотреть формат «Плати по мере использования». При такой системе турист сможет выбирать продукты и напитки, которые будет использовать.

Ранее в АТОР рассказали об особенностях отелей «все включено» в ОАЭ.