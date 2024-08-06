Суд оштрафовал россиянина за публикацию видео с Гитлером

В Воронежской области мужчину, выложившего в интернет видео с Гитлером, оштрафовали за пропаганду нацистской символики. Об этом говорится на сайте Россошанского районного суда.

В конце мая правоохранители наткнулись на страницу в социальной сети «ВКонтакте», принадлежащую местному жителю. Тот от своего имени разместил в открытом доступе несколько видеороликов. В одном из них появился неизвестный в форменном обмундировании нацистской Германии с кокардой эмблемы 3-й танковой дивизии СС. Другой был подписан как «Немецкий флекс», третий был опубликован под наименованием «Hitler NEIN».

Экспертиза показала, что владелец аккаунта нарушил федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов», в отношении мужчины составили административный протокол. На суде обвиняемый раскаялся и попросил его строго не наказывать, заявив, что не имел намерений кого-либо оскорбить. В итоге суд назначил нарушителю штраф в размере 1000 рублей.

Ранее россиянина оштрафовали на 350 тыс. рублей за ролик «Дно Победы», опубликованный 9 мая.