Врач рассказала, как выбрать уходовую косметику

При выборе уходовых средств для кожи лица важно ориентироваться на мнение профессионального косметолога. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, специалист поможет подобать уход конкретно под тип кожи человека, а также может предложить протестировать средство перед покупкой полноразмерной упаковки. Врач также советует выбирать средства, ориентируясь на состав, а не цену.

«Она (косметика — прим. ред.) может быть недорогая, но там состав хороший. И может быть дорогая, но там ничего нет, одни экстракты. А этого не хватит для нормального ухода», — отметила Забалуева.

Эксперт уточнила, что люксовая косметика может стоить дорого не только из-за затрат на маркетинг, но и из-за того, что в их состав входят дорогостоящие выдержки и концентраты.

Дерматолог-косметолог, директор российского представительства SKINCOUTURE Любовь Столина до этого рассказала «Газете.Ru», что без эффективного очищения нет смысла тратиться на дорогие работающие кремы и сыворотки, так как глубже рогового слоя ничего не проникнет. По словам врача, если вы не относитесь к любителям яркого макияжа, то можно обойтись и без «смывки для глаз», используя только эффективное очищение для кожи лица и вокруг глаз одновременно.

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