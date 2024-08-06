Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как выбрать уходовую косметику

Врач Забалуева: уходовую косметику нужно выбирать по типу кожи

close
100%
Shutterstock

При выборе уходовых средств для кожи лица важно ориентироваться на мнение профессионального косметолога. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, специалист поможет подобать уход конкретно под тип кожи человека, а также может предложить протестировать средство перед покупкой полноразмерной упаковки. Врач также советует выбирать средства, ориентируясь на состав, а не цену.

«Она (косметика — прим. ред.) может быть недорогая, но там состав хороший. И может быть дорогая, но там ничего нет, одни экстракты. А этого не хватит для нормального ухода», — отметила Забалуева.

Эксперт уточнила, что люксовая косметика может стоить дорого не только из-за затрат на маркетинг, но и из-за того, что в их состав входят дорогостоящие выдержки и концентраты.

Дерматолог-косметолог, директор российского представительства SKINCOUTURE Любовь Столина до этого рассказала «Газете.Ru», что без эффективного очищения нет смысла тратиться на дорогие работающие кремы и сыворотки, так как глубже рогового слоя ничего не проникнет. По словам врача, если вы не относитесь к любителям яркого макияжа, то можно обойтись и без «смывки для глаз», используя только эффективное очищение для кожи лица и вокруг глаз одновременно.

Ранее российские ученые рассказали, как защитить кожу от ускоренного старения из-за косметики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами