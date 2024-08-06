В Петербурге врачи удалили 10-летней девочке гигантскую опухоль

Хирурги Педиатрического университета Петербурга спасли школьницу из Вологды с огромной опухолью в области малого таза. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Девочка экстренно поступила в одну из больниц Вологодской области с жалобами на острую боль в области живота. В ходе обследования медики обнаружили у нее гигантскую кисту диаметром 25 см.

Ребенка перенаправили в клинику Педиатрического университета Петербурга для дальнейшего лечения. Было принято решение о необходимости проведения срочного хирургического вмешательства.

«Через три прокола на животе хирурги выполнили деликатное удаление кистозного образования придатков. Медики также обнаружили перекрут яичника — состояние, при котором данный орган поворачивается вокруг своей оси, что приводит к нарушению кровообращения», — сообщили медики.

Операция прошла успешно, яичник удалось сохранить, школьница находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Ранее в Удмуртии хирурги удалили ребенку огромную кисту, спаянную с сердцем.