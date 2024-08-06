Россиянам рассказали, как спастись из автомобиля агрессивного таксиста

Залог безопасной поездки в такси – это использование проверенных сервисов с системой оценки работы. В случае конфликтов можно будет пригрозить жалобой в компанию, где работает водитель. Если же таксист ведет себя агрессивно, то нужно сразу вызывать полицию, объяснил инструктор курсов самообороны Максим Шрамков рассказал в беседе с 360.ru.

Эксперт посоветовал вести съемку, если возникает конфликт, но делать это осторожно и незаметно, так как подобные действия могут спровоцировать еще большую агрессию. Когда таксист начинает открыто приставать, нужно принимать серьезные меры – обороняться и обращаться за помощью.

«Можно начинать вызывать полицию, сообщать им номер такси, говорить о том, что происходит домогательство: тянет руки, прикасается и так далее, — объяснил Шрамков. — Скорее всего, машину водитель остановит».

После остановки таксист либо высадит пассажира, либо начнет развивать конфликт – тогда нужно сделать все возможное, чтобы выбраться их машины. Эксперт посоветовал тактику «злого дикого кота»: нужно бить руками и ногами по машине, стеклу, водителю по примеру кошек, которые дерутся и царапаются при попытке достать их из переноски.

После таких мер машина в любом случае должна остановиться. Важно ехать в такси исключительно на заднем сиденье – в этом случае водитель находится в более уязвимом положении, так как сидит спиной к пассажиру и вынужден следить за дорогой, отметил инструктор.

Накануне в Москве задержали таксиста, который просил одну из пассажирок дать ему потрогать грудь. Водителя проверяют по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера.

В Москве задержали таксиста, который при выполнении заказа стал снимать пассажирку и делать неприличные замечания, в том числе просил дать ему потрогать грудь. Сейчас водителя такси проверяют по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. Уточняется, что задержанный Хаджимурад Абдахов регулярно домогался пассажирок, записывал происходящее в салоне на видео и выкладывал ролики в свой блог.

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