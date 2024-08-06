На Дальнем Востоке разрешили привлекать студентов на стройки

Правительство России разрешило привлекать студенческие отряды для строительства объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке и Арктике. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

«Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и утверждены постановлением правительства», — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что госпрограмму дополнили положениями о затратах на ежегодное привлечение студентов для работ. Они будут вноситься в проектную документацию.

Разрешение на привлечение студентов к работам позволит учащимся получить первый опыт работы и профессиональные навыки, отметило правительство. Они будут задействованы в возведении объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также в реализации проектов по формированию городской среды.

До этого ассоциация «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) предложила запретить вузам и колледжам в России применять иностранный софт при обучении на строительные специальности.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия начнут совместно готовить студентов-аграриев.