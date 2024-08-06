Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Дальнем Востоке разрешили привлекать студентов на стройки

Кабмин разрешил привлекать студотряды для строительства инфраструктуры в ДФО

close
100%
Freepik

Правительство России разрешило привлекать студенческие отряды для строительства объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке и Арктике. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

«Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и утверждены постановлением правительства», — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что госпрограмму дополнили положениями о затратах на ежегодное привлечение студентов для работ. Они будут вноситься в проектную документацию.

Разрешение на привлечение студентов к работам позволит учащимся получить первый опыт работы и профессиональные навыки, отметило правительство. Они будут задействованы в возведении объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также в реализации проектов по формированию городской среды.

До этого ассоциация «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) предложила запретить вузам и колледжам в России применять иностранный софт при обучении на строительные специальности.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия начнут совместно готовить студентов-аграриев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами