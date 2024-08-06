В Приморье выжившую после сплава на сап-бордах девочку вертолетом доставили во Владивосток

Двенадцатилетнюю девочку, выжившую после трагедии на Цинковом озере, вертолетом доставили в Тысячекоечную больницу Владивостока. Об этом сообщила председатель правительства Приморского края Вера Щербина в своем Telegram-канале.

«Ее доставили из Кавалеровской во Владивостокскую больницу. К спасению подключились профильные специалисты — травматологи, нейрохирурги. Состояние пациентки тяжелое, но стабильное», — рассказала парламентарий.

Девочка вместе с семьей и друзьями сплавлялась на сапбордах на окраине поселка Хрустальный 3 августа и попала в шлюзовую систему сброса воды. Ее удалось спасти. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Алуште помощь спасателей потребовалась семье с ребенком, которых едва не унесло в открытое море во время прогулки на сапах.

Ранее в Ярославле трое мужчин спасли женщину с ребенком, которых уносило течением на сапе.