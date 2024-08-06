В школах начнут изучать биографию «Моторолы» и Дарьи Дугиной

С 1 сентября учителя истории в российских школах будут уделять больше внимания рассказам о героях России, включая участников СВО. Подробности можно узнать на информационном портале «Единое содержание общего образования».

В указанном файле приведен перечень документов, «обеспечивающих организацию образовательной деятельности по учебному предмету «История».

Среди этих документов указан рекомендованный Минпросвещения список «Наши герои». Он разделен на три части — «дореволюционный период», «советский период» и «современная Россия».

В последнем перечислены люди, связанные с современной историей РФ, некоторые из них связаны с СВО, например Арсен «Моторола» Павлов, Владимир Жога, Ольга Качура. Есть также известные личности, не связанные со спецоперацией, политолог Дарья Дугина, путешественник Федор Конюхов, хоккеист Александр Овечкин и другие.

Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать российские школы в честь ветеранов СВО.

По мнению чиновника, такая инициатива — хорошая возможность напомнить детям о неразрывности истории России, «о ее самых славных страницах».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге детей участников СВО примут в школы без очереди.