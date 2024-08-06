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В Харькове произошел взрыв

Глава военной администрации Синегубов сообщил о взрыве в Харькове

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Взрыв произошел в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Харькове», — написал он.

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в регионе более трех часов.

В это же время украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале сообщает о взрыве в Сумах.

Ночью 6 августа сообщалось о взрыве в Харькове. Другие подробности не приводятся.

До этого агентство УНИАН сообщало, что в течение вечера в Киеве трижды произошли сильные взрывы.

Вечером 5 августа взрыв был зафиксирован в Полтавской области в центральной части Украины.

В ночь на 6 августа в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российские войска ударили по аэродрому для истребителей F-16 в Николаевской области.

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