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В России указали на подорожание «борщевого набора»

Экономист Калугин: в России подорожал «борщевой набор»

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Shutterstock

С начала 2024 года «борщевой набор» подорожал в России на 42,2%. Об этом РИАМО рассказал экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» Константин Калугин.

Он уточнил, что в такой набор входят картофель, капуста, морковь, репчатый лук и свекла, по нему можно оценивать доступность овощей для разных категорий граждан. С начала года стоимость картофеля выросла на 68,7%, моркови — на 55,1%, свеклы — на 47,5%, капусты — на 37,8%, репчатого лука — на 3,1%.

«Факторов, которые влияют на рост цен, несколько. Это удорожание производственных процессов, логистики, которая составляет существенную часть в стоимости овощей, увеличение оплаты труда работникам и природные катаклизмы — от весенних заморозков до жары и засухи летом», — добавил Калугин.

В конце июля президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов сообщал, что в некоторых регионах России цены на муку за последние три месяца подскочили почти на треть. По данным Росстата за июнь, стоимость пшеничной муки в опте составляла 22 535 рублей за тонну. Для сравнения: годом ранее цена была 18 783 рублей за тонну.

Ранее была названа средняя стоимость нового автомобиля в России.

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