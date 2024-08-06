Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело о хищении в «Патриоте» было возбуждено после выемки документов в парке

ТАСС: дело о хищении в «Патриоте» возбуждено 21 июля по итогам проверки

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Уголовное дело о мошенничестве в подмосковном парке Вооруженных сил РФ «Патриот» было возбуждено по итогам проведенной проверки 21 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе выемки документов на рабочих местах сотрудников парка следствие приняло решение о привлечении к уголовной ответственности ряда руководителей, рассказал он.

Руководителей парка обвиняют в растрате бюджетных средств. В конце июля в «Патриоте» проходили следственные действия, в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которые были связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках. 5 августа Ахмедова задержали на рабочем месте. Помимо него, был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

ТАСС сообщал, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты.

Ранее сообщалось, что директор «Патриота» не признает вину в хищении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами