Дело о хищении в «Патриоте» было возбуждено после выемки документов в парке

Уголовное дело о мошенничестве в подмосковном парке Вооруженных сил РФ «Патриот» было возбуждено по итогам проведенной проверки 21 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе выемки документов на рабочих местах сотрудников парка следствие приняло решение о привлечении к уголовной ответственности ряда руководителей, рассказал он.

Руководителей парка обвиняют в растрате бюджетных средств. В конце июля в «Патриоте» проходили следственные действия, в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которые были связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках. 5 августа Ахмедова задержали на рабочем месте. Помимо него, был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

ТАСС сообщал, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты.

Ранее сообщалось, что директор «Патриота» не признает вину в хищении.