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Россиянин подрабатывал курьером у мошенников и стал фигурантом уголовного дела

В Приморье задержан курьер мошенников, забиравший деньги у пенсионеров

Во Владивостоке полицейские задержали 22-летнего мужчину, который помогал телефонным мошенникам похищать деньги у пожилых людей. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

Пособника аферистов удалось задержать после обращения в полицию 84-летней жительницы Владивостока, женщина рассказала, что лишилась ста тысяч рублей после звонка мошенников. Забирать деньги приехал молодой человек.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина рассказал, что получал в мессенджере от неизвестного работодателя инструкции о том, куда нужно приехать за деньгами, полученные от пенсионеров средства переводил на подконтрольный мошенникам счет, оставляя себе вознаграждение.

Известно, что мужчина может быть причастен к пяти аналогичным преступлениям в Уссурийске и Большом Камне. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба. Возбуждено уголовное дело, курьер заключен под стражу.

Ранее россиянин подрабатывал курьером у мошенников и получил 12 лет колонии.

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