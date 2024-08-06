После взрыва в доме в Нижнем Тагиле задержали троих сотрудников газовой службы

После взрыва жилого дома в Нижнем Тагиле задержали троих сотрудников газовой службы. Об этом сообщил ТАСС.

Как пояснили в компании, правоохранительные органы задержали мастера и двух слесарей.

В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. До этого возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Сотрудникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. Пострадали 26 человек.

В мэрии Нижнего Тагила отмечали, что поврежденный дом будет обследовать независимая специализированная организация – Архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. По результатам обследования проведут заседание межведомственной комиссии, на котором решат дальнейшую судьбу здания.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию.