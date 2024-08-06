Угрозу атаки дронов объявили в Астраханской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Ахтубинского района Астраханской области. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем Telegram-канале.

«Возможна атака беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

В ночь на вторник, 6 августа, ракетную опасность объявляли в Белгороде и Шебекино.

Накануне пять мирных жителей пострадали во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ.

В начале июня власти Белгородской области призвали жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона Вячеслав Гладков предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.