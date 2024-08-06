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Фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» пошли на сотрудничество со следствием

Обвиняемые по делу парка «Патриот» сотрудничают со следствием

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Министерство обороны РФ

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров сотрудничают со следствием. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

5 августа сообщалось, что военные следователи проверяют всю деятельность директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года.

До этого стало известно, что Ахмедов был задержан на своем рабочем месте. Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров. По ходатайству следствия суд избрал Ахмедову меру пресечения в виде ареста.

Ранее Путину доложили об аресте генерала армии Булгакова.

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