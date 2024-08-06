Bloomberg уволил журналистку за срыв эмбарго об обмене заключенными между РФ и Западом

Информагентство Bloomberg уволило свою сотрудницу Дженнифер Джейкобс за публикацию до эмбарго новости об освобождении журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и экс-морпеха Пола Уилана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

До этого главред агентства Джон Миклетвэйт извинился за преждевременную публикацию заметки об обмене. Выдержки из его письма опубликовала газета New York Times.

«Мы преждевременно опубликовали сообщение об освобождении Эвана Гершковича и других заключенных, что могло подвергнуть опасности сам обмен и их освобождение», — отметил главред, уточнив, что публикация, к счастью, не повлияла на ситуацию, но продемонстрировала явное нарушение редакционных стандартов.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.