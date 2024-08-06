Во всех сегментах, кроме IT, доля готовых сменить работу выше доли неготовых. При этом IT-специалисты в два раза реже думают о смене работы, чем остальные опрошенные. Наибольшую готовность сменить работодателя в ближайшие полгода выразили специалисты техподдержки. Об этом говорится в исследовании Контура, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики опросили более 1500 специалистов, чтобы выяснить, как они принимают решение о смене работы. В выборку вошли IT-специалисты, в том числе программисты, тестировщики, аналитики, дизайнеры, менеджеры разработки, маркетологи, продакт-менеджеры, специалисты в области корпоративных и массовых продаж, сотрудники технической поддержки.

Так, 51% опрошенных готов сменить работу в ближайшие полгода. Больше готовых к смене работы в Санкт-Петербурге (57%) и Екатеринбурге (57%), меньше — в Москве (41%).

Недовольство зарплатой (41%), выгорание и усталость (20%), отсутствие карьерного роста (19%) и удаленного формата (16%) стали главными драйверами смены работы.

На выгорание больше всего жалуются специалисты технической поддержки, а на отсутствие профессионального роста — IT и продакт-менеджеры. Для специалистов в массовых продажах отсутствие удаленного или гибридного формата стало главным фактором смены работы. Тогда как IT-специалисты и продакт-менеджеры не сталкиваются с такими сложностями, потому что рынок предлагает им много вариантов с таким форматом работы.

Контур также изучил портрет идеального работодателя. Выяснилось, что наиболее важное качество для места работы — стабильность. IT-специалисты и маркетологи на первое место поставили зарплату, а продакт-менеджеры и продавцы массового сегмента ценят комфортные условия труда: современные рабочие места, удобный офис, возможность удаленной работы.

Если сравнить эти результаты с причинами смены работы, можно сделать вывод: продакт-менеджеры хотят работать в удаленном/гибридном формате, и рынок дает им такую возможность, поэтому для них удаленка не является драйвером для смены работодателя. Обратная ситуация у менеджеров по продажам — для них это тоже важный фактор, но на рынке таких предложений гораздо меньше, поэтому отсутствие возможности работать удаленно — частая причина для изменения места работы.

Ранее выяснилось, что тренд на удаленную работу идет на спад в Москве, но сохраняется в регионах.