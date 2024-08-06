Россиянам рассказали, как сделать квартиру более привлекательной с минимальными вложениями

Около 25% будущих жильцов при поиске недвижимости отдают предпочтение квартирам со стильными деталями, в числе которых правильно расставленные акценты, освещение, интересный декор, например, яркие подушки, постеры, картины, статуэтки, свечи и так далее. Это показало исследование «Яндeкс. Аренда», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интерьер и дизайн съемного жилья оказались самыми важными параметрами для арендаторов наравне со стандартными стоимостью и транспортной доступностью. Около 60% жильцов даже откажутся от недвижимости, если им не нравится ее внешний вид, а почти 10% респондентов готовы искать квартиру дольше и заплатить сверх средней цены, чтобы заселиться в квартиру со стильным интерьером и дизайном.

Преображение квартиры с минимальными финансовыми вложениями можно сделать за счет хорошего освещения, например, поменяв лампочки в светильниках на те, что создают естественный свет: не слишком холодный и не слишком теплый. Дополнительно рекомендуется рассмотреть покупку интерьерных осветительных элементов, например, напольный торшер, настенные бра или рассмотреть наиболее бюджетный вариант — небольшой прикроватный ночник.

Также рекомендуется оптимизировать зоны хранения. С одной стороны это позволит избавиться от визуального шума при подготовке объявления и создании фото, с другой стороны — обеспечить дополнительное место хранения вещей для будущего жильца. При этом вовсе не обязательно покупать шкафы или стеллажи, которые могут обойтись в достаточно большой бюджет, можно рассмотреть тканевые ящики или плетеные короба разных размеров, которые будут не только полезны с точки зрения функциональности, но и станут интересным дополнением к интерьеру.

Решением может стать и добавление акцентов в интерьер с помощью деталей. Это могут быть небольшие цветные подушки или прикроватный коврик, яркие шторы, постер на стене, репродукция картины, ароматические свечи или букет сухоцветов на тумбочке. Такие детали не только сделают квартиру более запоминающейся и привлекательной на фото в объявлении, но и добавят дополнительный уют.

Однако при добавлении дополнительных элементов декора лучше придерживаться правил минимализма. Прибегнуть к единой цветовой гамме и сочетающимся оттенкам, чтобы не сделать интерьер перегруженным.

Функциональным и дополнением к стильным деталям станут небольшие гаджеты и бытовая техника. Это может быть кофемашина, электрический чайник, увлажнитель воздуха, вентилятор, бойлер, который позволит пользоваться горячей водой даже во время ее отключения. Набор техники зависит от бюджета собственника. Иногда оказывается вовсе не обязательно покупать новые гаджеты только для жильца, например, арендодатель может оставить в квартире приборы, которыми он больше не пользуется, но при этом находящиеся в хорошем рабочем состоянии.

«Хороший ремонт и дизайн интерьера становятся все более важными критериями среди современных арендаторов. Об этом заявляют порядка 60% опрошенных россиян. По нашим данным, в Московском регионе 93,5% квартир сдаются с дизайнерским, косметическим, современным и евроремонтом. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля такого жилья составляет 94,1%. Однако просто наличия ремонта не всегда бывает достаточно. Как показало наше исследование, порядка 25% арендаторов уделяют особое внимание деталям: декору, интерьеру, стильным деталям, которые придают жилью уникальность, создают уют и комфортную атмосферу. Отвечая на запрос будущих жильцов, некоторые собственники нанимают дизайнеров и хоумстейджеров, чтобы быстрее найти жильца и, возможно, даже выгоднее сдать недвижимость. Однако есть и возможность преобразить квартиру, сделав ее более привлекательным самостоятельно с минимальными вложениями или даже без них», — прокомментировал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндeкс. Аренда».

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