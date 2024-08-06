Средняя зарплата на рынке digital составила более 120 тысяч рублей

В 2024 году растет популярность профессий, связанных с дизайном, рекламой и контентом. В рейтинг профессий вошли такие специальности, как UI/UX-дизайнер, маркетолог-аналитик, бренд-менеджер, SMM-менеджер и другие. Это показало исследование IVK Media Solutions и SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«На рекламном рынке по всем специальностям сейчас наблюдается большой дефицит опытных специалистов, особенно мидл уровня, будь то креатив или медиа. Спрос на квалифицированные кадры высок, поэтому в 2024 году это очень перспективное направление. За каждого кандидата идет упорная борьба и у соискателя обычно есть выбор между несколькими потенциальными работодателями одновременно с очень привлекательными предложениями. В таких условиях важно находить с кандидатом (а в дальнейшем и с сотрудником) общие точки роста и развития на долгосрочной основе, выстраивать внутреннюю систему мотивации, постоянно обмениваться обратной связью, стараться обеспечить режим работы в формате work-life balance и давать возможность расширения экспертизы», — прокомментировала Татьяна Пестова, HR-директор маркетингового агентства полного цикла IVK Media Solutions.

В среднем российские специалисты в сфере маркетинга и digital получают от 120 000до 140 000 рублей. В исследовании рассматривались заработные платы в IT-компаниях. Размер зарплаты указан после уплаты налогов и без учета дополнительных льгот. На такой оклад могут рассчитывать в основном специалисты рекламной сферы. Это менеджер по работе с клиентами, менеджер по контекстной рекламе, PR-менеджер, интернет-маркетолог. Также темп прироста средней рыночной заработной платы специалистов составляет от 7,7 до 9,1%. Этот показатель используется, чтобы проследить динамику изменения суммы за определенный период, в данном случае — за год. Так, темп прироста з/п digital-маркетолога составляет 7,7%, то есть за год его медианная зарплата увеличилась в среднем на 10 780 рублей. Самый низкий показатель среди выбранных специальностей — у графического дизайнера (4,3%), заработная плата которого составляет максимум 220 тысяч рублей.

На данный момент самыми высокооплачиваемыми профессиями являются профессии, связанные с управленческими функциями. В рейтинге креативных профессий идут UI/UX-дизайнер, 3D-аниматор и Game-дизайнер. UI/UX-дизайнер связан с разработкой пользовательского интерфейса: такой специалист в среднем получает 230 000 рублей. Последние две профессии — наиболее творческие в digital-списке. Медианные ставки аниматора и дизайнера практически идентичны, однако «потолок» Game-дизайнера значительно выше: максимальная зарплата на рынке игровой разработки — 360 000 рублей. Большинство максимальных значений высоких зарплат предлагают IT-компании.

Отдельно выделим профессии project-менеджера и бренд-менеджера. Бренд-менеджер управляет «поведением» бренда и отвечает за его позиционирование на рынке. Project-менеджер выступает руководителем команды: чаще всего это IT-проекты. Медианная заработная плата специалистов составляет 160 000 и 170 000 рублей соответственно. Стоит отметить, что при небольшом различии средних зарплат максимальный оклад project-менеджера больше примерно на 28% и составляет 320 000 рублей, в то время как оклад бренд-менеджера — 250 000 рублей в IT-компании.



В конце рейтинга находятся специалисты, напрямую работающие с контентом. Контент и SMM-менеджеры в среднем получают 90 000 рублей и 100 000 рублей соответственно. Максимальная заработная плата совпадает и составляет около 160 000 рублей в месяц. Также здесь отмечаются самые высокие показатели по темпу прироста средней рыночной заработной платы. Так, заработная плата контент-менеджера, например, увеличилась за год в среднем на 11 250 рублей, что составляет 12,5% прироста.

Более трети вакансий для дизайнеров разных специализаций предлагают работу в режиме home-office. При этом доля «удаленных» вакансий по всему рынку труда составляет около 6%. Около 38% дизайн-вакансий рассчитаны на удаленный или гибридный формат.

Один из самых высоких показателей приходится на профессию Game-дизайнера. Каждая вторая вакансия (53%) позволяет претендовать на удаленный формат работы. Далее в рейтинге — менеджер по контекстной рекламе и UI/UX-дизайнер: треть вакансий в этих сферах предполагает работу не в офисе. Самые низкие показатели приходятся на «управленческие должности», например, бренд-менеджер — 5%. Аналитики связывают это с большой нагрузкой специалистов и лидирующей ролью в команде: работодателю важна возможность присутствовать на рабочем месте и курировать все процессы внутри проекта лично. При этом третья специальность из «пула» управленческих профессий, project-менеджер, по показателям сходна с такими, как SMM- и контент-менеджер. В среднем доля гибридных вакансий на рынке не превышает 20%: сохраняется тенденция на личное присутствие работника в офисе.

Ранее выяснилось, что тренд на удаленную работу идет на спад в Москве, но сохраняется в регионах.