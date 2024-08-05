Арестованы шесть обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали

Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом в Telegram-канале сообщил СУ СК Крыма и Севастополя.

Они пробудут под арестом до 29 сентября.

Как заявили в следкоме Крыма и Севастополя, судебное заседание в отношении остальных фигурантов дела о покушении продолжается.

До этого сообщалось, что дело об избиении боксера Дмитрия Двали переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство. Все девять участников нападения были задержаны, это мужчины в возрасте от 21 до 31 года. По данным СК, трое из них – охранники клуба, остальные – разнорабочие. При этом, по данным Telegram-канала SHOT, один из задержанных – предприниматель, а остальные – безработные. Драка, в которой пострадал Двали, произошла 28 июля на набережной в Феодосии: спортсмен заступился за подростка, но в итоге сам лишился глаза.

Ранее сообщалось, что девушка, отправившая поклонника в нокаут, оказалась бойцом ММА.