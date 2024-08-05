Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованы шесть обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали

Суд арестовал шесть обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали в Крыму

Суд заключил под стражу шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом в Telegram-канале сообщил СУ СК Крыма и Севастополя.

Они пробудут под арестом до 29 сентября.

Как заявили в следкоме Крыма и Севастополя, судебное заседание в отношении остальных фигурантов дела о покушении продолжается.

До этого сообщалось, что дело об избиении боксера Дмитрия Двали переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство. Все девять участников нападения были задержаны, это мужчины в возрасте от 21 до 31 года. По данным СК, трое из них – охранники клуба, остальные – разнорабочие. При этом, по данным Telegram-канала SHOT, один из задержанных – предприниматель, а остальные – безработные. Драка, в которой пострадал Двали, произошла 28 июля на набережной в Феодосии: спортсмен заступился за подростка, но в итоге сам лишился глаза.

Ранее сообщалось, что девушка, отправившая поклонника в нокаут, оказалась бойцом ММА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами