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Саратовский школьник угнал машину и устроил гонки с полицией

В Саратове полиция устроила погоню за восьмиклассником на машине

Правоохранители Саратова поймали пьяного подростка, который вел машину, после погони. Об этом сообщает управление МВД по Саратовской области.

Сотрудники МВД обратили внимание на машину, так как ее водитель «вилял» по дороге. Специалисты потребовали, чтобы человек за рулем остановился, но вместо этого россиянин попытался скрыться, создавая аварийную ситуацию на дороге. Инспекторам пришлось устроить погоню.

Водителя задержали на Новоастраханском шоссе. Выяснилось, что за рулем находился восьмиклассник 2009-го года рождения. Автомобилем он завладел незаконно, в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что в машине находились знакомые молодого человека. Они поддерживали водителя и думали, что «обойдется». Сколько человек было в салоне, не сообщается.

В отношении школьника возбудили уголовное дело. В рамках законодательства за подобное правонарушение он может получить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Марий Эл трехлетний ребенок завел машину и наехал на россиянку.

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