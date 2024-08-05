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Гражданин Таджикистана предстанет перед судом за истязание беременной россиянки

В Краснодаре будут судить иностранца, обвиняемого в избиении беременной

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Shutterstock

В Краснодаре иностранца обвиняют в том, что он истязал беременную сожительницу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, гражданин Таджикистана полгода систематически избивал возлюбленную, нанося удары по разным органам. При этом пара в какой-то момент разошлась, но мужчина продолжал проживать под одной крышей с женщиной и наносить ей побои.

Так в июне он ударил россиянку по лицу и таким образом причинил ей вред средней тяжести. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью человека.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время», – поделились в ведомстве.

На данный момент расследование завершено, следователи собрали все необходимые доказательства. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Уфе арестовали иностранца, удерживавшего в квартире 16 детей.

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