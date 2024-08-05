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Отчисленный сын участника СВО вновь зачислен в МФТИ

Отчисленный с первого курса сын участника СВО сообщил, что вновь зачислен в МФТИ

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Сын участника специальной военной операции Дмитрий, которого в январе отчислили с первого курса МФТИ, сообщил в Telegram-канале, что вновь стал студентом вуза.

«Всем привет. Я снова поступил на ФТ (Физтех. — «Газета.Ru»)», — написал студент.

Он добавил, что не уверен, что справится с обучением, но пообещал стараться.

В январе 2024 года сообщалось, что Дмитрия отчислили после первой сессии. Журналисты установили, что молодой человек поступил в вуз с минимальным вступительным баллом за всю историю его существования — 127 баллов по ЕГЭ: 57 баллов по русскому языку и 70 по математике. Также он получил 66 баллов на ЕГЭ по физике, но их не засчитали.

Также стало известно, что юноша проучился полтора месяца, после чего заболел и не смог наверстать пропущенное на учебе и вернуться к занятиям. Сам отчисленный заявил, что ему не хватило сил учиться. Также он рассказал, что справился со стрессом после отчисления «избивая людей» на спаррингах в спортзале.

В феврале в пресс-службе учебного заведения уточнили, что сын военного сможет пользоваться своей льготой для поступления неограниченное число раз.

В сентябре сообщалось, что в 2023/2024 учебном году в высшие учебные заведения России поступили около тысячи участников cпециальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в России могут предоставить 50%-ную скидку на оплату обучения детям из многодетных семей.

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