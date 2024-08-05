Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в тюрьмах США

Посол России Антонов заявил, что в тюрьмах США содержатся 62 гражданина РФ

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В настоящее время в американских тюрьмах содержатся 62 гражданина России. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и вывезли на территорию США», — заявил дипломат в ответ на вопрос о числе сограждан, пребывающих в американских тюрьмах.

По его словам, россиян «склоняют к признанию своей вины, к сотрудничеству с ФБР», предлагая уменьшить тюремный срок в обмен на сделку.

2 августа в пресс-службе посольства России в Вашингтоне написали, что в американских тюрьмах остаются еще десятки россиян, Москва продолжит работать над их освобождением.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

Ранее Антонов заявил, что украинцы в американских тюрьмах берут у россиян литературу на русском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами