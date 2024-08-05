Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Марий Эл трехлетний ребенок завел машину и наехал на россиянку

В Марий Эл трехлетний ребенок в салоне машины сбил женщину

close
100%
Depositphotos

Ребенок из Марий Эл управлял машиной, пока водитель отлучился по делам. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в деревне Алманово Горномарийского района. По версии правоохранителей, 31-летний россиянин оставил в автомобиле марки Skoda трехлетнего ребенка. Пока водителя не было, пассажир запустил двигатель с помощью ключа в замке зажигания. Машина сдвинулась с места и наехала на 28-летнюю женщину.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения», – поделились в ведомстве.

О характере травм не сообщается. Информация о том, почему мужчина оставил в автомобиле ребенка, отсутствует.

До этого в Оренбургской области шестилетняя девочка оказалась за рулем трактора, пока родители оставили двоих детей без присмотра. Когда младший член семьи находился прямо перед машиной, девочка завела спецтехнику и наехала на брата. Мальчику понадобилась помощь медиков.

Ранее магнитогорский водитель наехал на инспектора ДПС, уходя от погони.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами