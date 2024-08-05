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Пропавшая девушка пряталась от людей в пещере и вела себя как змея

В Индии девушку нашли в пещере спустя три месяца после пропажи

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Девушку из Индии нашли спустя три месяца после того, как она пропала. Об этом сообщает Times Now News.

Инцидент произошел в штате Джаркханд. Местная жительница пропала весной, но найти ее удалось только сейчас. При этом пропавшая оказалась в пещере и вела себя как змея. Девушка быстро двигала языком и ползала по земле.

Известно, что найденную родители смогли забрать домой не сразу. Местные жители провели обряд с песнопениями, и только после этого родственники вывели ее из пещеры.

Не исключается, что причиной произошедшего стало психологическое состояние девушки, но точные детали не приводятся. Информация о том, как она пропала, отсутствует.

До этого в Бурятии пропал мальчик, который приехал на берег Байкала вместе с семьей. По словам матери шестилетнего ребенка, он играл вместе с другими детьми и исчез. Родственники пытались самостоятельно найти младшего члена семьи, но сделать это не получилось.

Спустя полчаса сотрудники полиции отыскали мальчика. Выяснилось, что он заигрался в приложение на телефоне и не заметил, как прошел полтора километра.

Ранее в Башкирии россияне решили самостоятельно найти пропавших туристов и сами потерялись.

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