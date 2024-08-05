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Стало известно, чем владеет генерал Шестеров

Mash: генерал Шестеров владеет участками, квартирами, автомобилями и мотоциклом

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Министерство обороны РФ

Задержанный генерал-майор Владимир Шестеров и его жена владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Земельный участок на 1500 квадратов под Рузой Московской области, несколько тачек, чоппер и куча недвиги на имя жены. Короче говоря, полный жир», — описывает Telegram-канал имущество военнослужащего.

Отмечается, что данных о наличии бизнеса и фактическом трудоустройстве Валентины Шестеровой в свободном доступе нет.

В СК России сообщили, что руководство парка «Патриот» обвиняют в растрате бюджетных средств. Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках дела задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Также был задержан генерал-майор Владимир Шестеров. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Отмечалось, что сумма хищений при госзакупках в парке превышает 40 млн рублей.

Ранее в доме и на работе генерала Шестерова прошли обыски.

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