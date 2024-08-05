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СМИ раскрыли детали жизни супругов Дульцевых в Словении

NYT: супруги Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Супруги Анна и Артем Дульцевы, которые вернулись в Россию во время обмена заключенными со странами Запада, проживали в Словении как аргентинцы и занимались там арт-бизнесом в качестве прикрытия. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Отмечается, что Анна Дульцева имела имя Мария Роза Майер Муньос и работала в арт-бизнесе, а ее супруг Артем именовался Людвиг Гиш и работал в IT-сфере. По данным газеты, они начали жить в Словении в 2017 году.

Галерея Анны называлась «5'14», Артем был главой стартапа DSM&IT. 12-летняя девочка и 9-летний мальчик, дети Дульцевых, учились в Международной британской школе.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся на родину в результате обмена с Западом, лишь в самолете узнали, что они русские.

Ранее в Кремле раскрыли детали обмена заключенными.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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