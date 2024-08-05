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Бывшим топ-менеджерам «Почты России» вынесли приговор

Экс-замглавы «Почты России» Емельченкова осудили на 3,5 года колонии

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Симоновский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова за превышение полномочий и нанесение ущерба в 1,6 млрд рублей. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Также он лишен права занимать руководящие должности на протяжении 2 лет и 6 месяцев.

Кроме того, тот же суд приговорил к 3 годам колонии руководителя департамента управления ИТ-сервисами «Почты России» Андрея Синичкина.

До этого сообщалось, что прокурор запросил 5,5 года колонии для бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова и руководителя департамента компании Андрея Синичкина, которых обвиняют в незаконном изменении системы штрафов.

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