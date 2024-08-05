Друзья заступились за россиянина, накормившего незнакомого школьника у себя дома

В городе Балаково Саратовской области нашли мужчину, который ночью увел к себе домой с улицы девятилетнего мальчика. Мужчина постирал ребенку вещи, накормил его и уложил спать. Друзья мужчины заявили «Газете.Ru», что Дмитрий находится в подавленном состоянии, — он действовал из благих убеждений, но его начали травить и обвинять в похищении.

«Этот человек никогда в жизни никого не обидит, тем более ребенка. И совершил он все это лишь из благих побуждений, у него не было никакого дурного умысла, который ему пытаются инкриминировать. Тем более сам мальчик говорит, что никакого вреда он ему не причинил, просто покормил и спать уложил. Я с ним знаком уже восемнадцать лет. Никогда ничего подобного мы за ним не наблюдали, это добрейший человек. Его не арестовали, но он сейчас пребывает в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Я даже боюсь представить, что будет дальше. Бедного человека могут просто затравить, со свету сжить. Я надеюсь, до этого не дойдет, и наши доблестные стражи порядка во всем разберутся», — рассказал один из знакомых мужчины.

Другая собеседница «Газеты.Ru», Юлия, представилась девушкой обвиняемого в похищении балаковца.

«Меня там не было. Но я точно знаю, что этот человек не способен на то, что ему пытаются инкриминировать. Дмитрий — очень добрый и отзывчивый человек. Один из тех, кто всегда готов помочь нуждающимся, ничего не требуя взамен», — сказала она.

В ночь на 5 августа в городе Балаково объявили о пропаже девятилетнего мальчика. Позднее ребенка обнаружили в квартире одного из местных жителей по имени Дмитрий. Мужчина увел мальчика с улицы, решив, что ребенок потерялся.

Хозяйка квартиры, которая сдает ее Дмитрию, рассказала ИА «Город Балаково», что мужчина нашел мальчика поздно вечером, когда выходил в магазин. Ребенок якобы был в грязной одежде и просил мелочь.

«Дима сам по себе очень добрый парень. Даже чрезмерно добрый. Он без задней мысли повел его домой, накормил, его подруга Света застирала вещи паренька. Мальчик поиграл в компьютер, словом, был под опекой и в безопасности», — объяснила женщина.

В ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что ребенок уже находится у родителей.

«Противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

В некоторых СМИ и Telegram-каналах балаковца Дмитрия назвали «неадекватным лысым экстремистом, похитившим ребенка».

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный мужчина пытался похитить младенца.