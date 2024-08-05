В России хотят запретить делать татуировки несовершеннолетним

В России хотят запретить делать татуировки детям до 18 лет. Соответствующий законопроект готовит заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, передает «Парламентская газета».

По его мнению, татуировки должны быть исключительно атрибутом взрослой жизни.

«Если человек вырос и ему очень хочется украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право. Но до 18 лет делать татуировки крайне опасно», — считает Милонов.

Депутат также напомнил, что наличие татуировок может повлиять на карьеру ребенка в будущем, поскольку работодатели могут отказать таким претендентам в получении желаемой должности.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Владимир Неронов до этого говорил, что любители татуировок могут заразиться вирусами гепатита, которые вызывают тяжелое воспаление печени. По его словам, гепатиты В и С характерны для лиц, вступающих в незащищенные половые контакты, а также для употребляющих инъекционные наркотические препараты и клиентов «кустарных» тату-салонов.

Ранее участника СВО оштрафовали за тату с нацистской символикой.