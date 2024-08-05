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В регионе фельдшер и водитель оказались в горящей машине скорой помощи

В Красноярском крае после ДТП загорелась машина скорой помощи с медиками внутри

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ГИБДД РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае произошло серьезное ДТП с участием 20-летнего водителя, у которого не было прав. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге Р-255 «Сибирь». По версии правоохранителей, молодой человек на легковой машине вылетел на встречную полосу и столкнулся с УАЗ.
На кадрах с места инцидента заметно, что первый автомобиль серьезно пострадал. Второй во время аварии загорелся. Он полностью выгорел.

Водителей обеих машин и пассажира ВАЗ спасти не удалось, юноше, который находился в легковом автомобиле, медики оказали необходимую помощь.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. На месте осуществляется реверсивное движение», – поделились в ведомстве.

Известно, что медики, которые находились в выгоревшей машине, ехали на вызов к пациенту. Во время аварии автомобиль перевернулся, после чего его охватил огонь.

Известно, что у фельдшера остались родители, за которыми она ухаживала.

Ранее в Петербурге машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем.

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