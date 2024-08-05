Новые фигуранты могут появиться в деле о хищениях в парке «Патриот»

В уголовном деле о хищениях в подмосковном парке «Патриот» могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следствие не исключает, что еще не все фигуранты дела установлены», — сказал он.

5 августа СК сообщил о задержании руководителя парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова. Ахмедова задержали на рабочем месте. Помимо него были задержаны другие сотрудники комплекса.

Следствие считает, что они вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

По данным ТАСС, сумма хищений при госзакупках в парке превышает 40 млн рублей.

Ранее сообщалось, что обыски в парке «Патриот» не связаны с делом Тимура Иванова.