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Четверть россиян готовы покупать мерч за свои деньги

Мерч от компаний есть у каждого третьего россиянина

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Pexels

Почти у каждого третьего россиянина есть фирменная продукция брендов, при этом более половины владельцев мерча пользуются им в повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Rambler&Co и СберМаркетинга.

Согласно исследованию, 39% респондентов получили фирменную продукцию бренда от работодателя (21% — от нынешнего, а 18% — от предыдущего), а 13% — от компании- партнера по работе.

При этом у трети опрошенных есть мерч от брендов, к которым они не имеют отношения. Для 15% из них это просто подарок, а для остальных — проявление лояльности любимой компании. Еще 18% респондентов затруднились ответить, откуда у них появилась продукция с логотипами.

Каждый четвертый россиянин (27%) хотя бы раз в жизни покупал мерч, причем 44% опрошенных оплачивали покупку деньгами, 32% — бонусными баллами, 12% — подарочным сертификатом. Остальные пользуются брендированными товарами, только если им их подарили.

Аналитики отметили, что зачастую мерч приобретается на мероприятиях — спортивных или связанных с бизнесом.

По словам директора департамента брендированной продукции СберМаркетинга Гаянэ Тищенко, за последний год выросло число людей, которые купили мерч за свои деньги, а не получили его в подарок.

Она отметила, что мерч становится более качественным. Потребителям хочется его приобрести, они готовы за это платить и будут использовать брендированные товары в повседневной жизни.

«Мерч обретает самостоятельную ценность: это уже не просто подарок, который положат в шкаф или передарят, а практичная, самодостаточная вещь», — сказала Гаяне Тищенко.

Также она подчеркнула, что мерч может быть эффективным рекламным инструментом для бизнеса, который познакомит клиента с компанией и повысит лояльность к бренду.

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