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Появилось видео задержания американского журналиста в России

RT опубликовал видео задержания журналиста WSJ Гершковича в Екатеринбурге

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Опубликовано видео задержания журналиста американского издания Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в Екатеринбурге, которое провели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в марте 2023 года. Кадры доступны в Telegram-канале RT.

На видео виден Гершкович с мужчиной за столиком в кафе. Далее входят сотрудники правоохранительных органов и задерживают американского журналиста.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж.

Среди тех, кого получил Запад, помимо Гершковича оказались бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее RT опубликовал кадры задержания Пола Уилана в Москве.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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