Пятерых взрослых, двух детей и собаку спасли из горящего дома в Среднеуральске

В Среднеуральске полицейские спасли семь человек из горящего частного дома, во время патрулирования сотрудники ДПС заметили густой дым и поспешили на помощь. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Пожар в частном доме заметили сотрудники ДПС, лейтенанты полиции Владислав Полищук и Никита Валеев. Пламя охватило веранду и входную дверь, внутри постройки находились люди.

Стражи порядка и смогли разбудить жильцов, затем помогли выбраться на улицу через окна двум девочкам в возрасте 10 и 15 лет, двум взрослым и собаке. Спасенные сообщили, что на втором этаже охваченной огнем постройки находятся еще три человека. Вместе с подоспевшим нарядом Росгвардии, полицейские приставили к дому лестницу и помогли людям спуститься.

Огонь удалось потушить сотрудникам МЧС, дом выгорел почти полностью.

До этого сообщалось, что в Бузулукском районе Оренбургской области мужчина вывел из горящей квартиры двух несовершеннолетних. Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Искра Бузулукского района, в квартире во время возгорания находились двое братьев. Один из детей не растерялся, выбежал из квартиры и стал звать на помощь, его крики услышал сосед. Мужчина сумел вывести из квартиры второго ребенка и самостоятельно справиться с возгоранием. Причины пожара устанавливаются.

Ранее молодой человек спас из полыхающего дома пятерых детей, пока их мать собирала грибы.