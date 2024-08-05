«Вирусы живут в отелях»: врачи объяснили, как не заразиться на Черном море

Заразиться ротавирусом на курортах Черного моря в первую очередь можно в отелях и в неухоженных бассейнах. Нужно регулярно требовать уборки в номерах и санузлах, а также стараться не заглатывать воду при купании в море. При сборах на отдых нужно не забывать об аптечке с препаратами от тошноты и отравлений, рассказал НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Чаще всего возбудители ротавирусной инфекции размножаются в неухоженных бассейнах и отелях, где редко убирают. Персонал должен регулярно проводить уборку, особенно – в санузлах, подчеркнул врач.

«Бассейн нужно посещать только при тех условиях, если за ним нормально ухаживают и работает система очистки», — подчеркнул инфекционист.

Не рекомендуется также купаться в грязном море, особенно – заглатывать воду, добавил Тимаков. Он подчеркнул, что на курортах много инфекций помимо ротавируса – к примеру, если речь идет об антисанитарии на пляжах и канализационных стоках, то возникает угроза заражения кишечной палочкой и другими заболеваниями.

«Есть ротавирус, норовирус, энтеровирусные инфекции, сальмонеллы, чего только нет. К ним нужно относиться серьезно. Вопрос не в поносе, вопрос в обезвоживании, в нарушении работы почек и снижении объема циркулирующей крови», — объяснил врач, подчеркнув, что заражение такими инфекциями может привести к страшным последствиям.

При появлении симптомов отравления во время отдыха нужно оперативно обратиться за медицинской помощью, так как зачастую подобные заболевания связаны с потерей жидкости и требуют ее восполнения с помощью капельниц, заключил врач.

До этого российские туристы начали массово жаловаться на грязь и антисанитарию в Сочи и заражения ротавирусом. Так, одна из путешественниц рассказала, что на третий день отдыха в Сочи подхватила ротавирус после того, как ее накрыло волной. Другая отдыхавшая также поделилась, что во время отдыха в Адлере в июне вся ее семья заболела кишечной инфекцией. Однако врачи считают, что заражаются люди не из-за морской воды, а из-за бассейнов, плохой гигиены и пищевых продуктов.

Россиянам ранее рассказали о денежных компенсациях при заражении ротавирусом на море.