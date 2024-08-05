С ожирением россиян предложили бороться с помощью нового налога

В России нужно ввести налог на сладкие напитки – это повысит их стоимость и позволит сократить потребление сахара населением. Россиянам такая мера необходима как инструмент борьбы с эпидемией ожирения, заявил в пресс-центре НСН профессор МГУ, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

Сегодня ученых тревожит растущее потребление сахара людьми, из-за чего в школах начали принимать меры по замене сладкой газировки водой, напомнил профессор.

В некоторых странах для решения проблемы вводят налоги на сладкие напитки – по рекомендациям ВОЗ он составляет 20%. В отдельных странах он выше – к примеру, в Индии 40%, в Саудовской Аравии – 100%, привел пример ученый.

«Установлено, что повышение стоимости сладких напитков может привести к снижению потребления на 20%», — подчеркнул ученый.

Напомним, в России стремительно растет доля жителей с лишним весом. Количество людей в стадиях предожирения и ожирения выросла до 62,5%. Доля мужчин без лишних килограммов в РФ за пять лет упала с 34 до 30,9%.

Врачи ранее назвали россиянам две главные привычки, которые приводят к ожирению.