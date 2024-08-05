В Севастополе оценили ущерб от ракетной атаки 2 августа

Пять многоквартирных и шесть частных жилых домов получили повреждения в результате ракетной атаки на город Севастополь, которая произошла в ночь на 2 августа. Об этом заявил заместитель губернатора населенного пункта по общественной безопасности Алексей Краснокутский, передает РИА Новости.

Чиновник принял участие в совещании правительства Севастополя. Одной из ключевых тем обсуждения стали последствия ударов со стороны украинских войск.

«В результате атаки выявлены повреждения пяти многоквартирных домов и шести частных домов», — подчеркнул Краснокутский.

Он добавил, что также урон получили 10 автомобилей. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

В ночь на 2 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в небе над городом были уничтожены несколько целей с поражающими металлическими элементами. Некоторые из их фрагментов упали на улицах Победы, Романова и Горпищенко.

Кроме того, осколки снарядов нашли на проспекте Генерала Острякова. Оказалось, что для удара бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали ракеты ATACMS. По словам главы населенного пункта, украинские военные пытались нанести удар по спальному району.

Ранее в Москве рассказали, сколько пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в столичных больницах.