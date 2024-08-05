В Барнауле трехлетний мальчик захлебнулся в бассейне во дворе дома

На Алтае следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком: мальчик упал в каркасный бассейн во дворе частного дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 2 августа на территории частного жилого дома. Трехлетний мальчик находился на лестнице каркасного бассейна, в котором купались его сестры. За детьми присматривала мать.

В какой-то момент женщина отвлеклась на телефонный звонок и отошла от бассейна, после чего услышала крик дочерей и обнаружила сына на дне бассейна. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кизилюртовском районе Дагестана двухлетний ребенок упал в надувной бассейн, наполненный водой, пока мать выбрасывала мусор. Двухлетний ребенок играл во дворе дома, мальчик встал на стульчик около надувного бассейна и упал с него в воду. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Ленобласти трехлетняя девочка захлебнулась в бассейне ресторана.