Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось

Пять новых случаев лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане, общее число заболевших увеличилось до 14. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«В Татарстане зарегистрированы 14 случаев лихорадки Западного Нила», — сказал в ведомстве.

Эксперты предупреждают, что заразиться этим заболеванием можно после укуса кровососущих насекомых, в том числе, комаров.

Вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила чаще всего обнаруживают в Центральной России и Поволжье. В тяжелой форме это заболевание может привести к развитию опасных для жизни состояний, таких как энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила. Особенно подвержены риску дети и пожилые люди.

Как вирус попал в Россию, почему до сих пор не была создана вакцина от него и почему в будущем ареал обитания вируса будет расширяться, а число случаев заражения расти — в материале «Газеты.Ru».

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