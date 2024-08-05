Молдавский депутат умер после укусов ос

Депутат парламента Молдавии, вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Юрий Пасат умер из-за укусов ос. Об этом сообщила на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пресс-служба правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

По данным пресс-службы, у парламентария случился анафилактический шок.

Пасату было 52 года. В парламенте он был заместителем председателя парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В партии заявили, что Пасат был предан своему делу, проявил себя трудолюбивым и честным коллегой. Его семье и близким выразили соболезнования.

До этого жительница Подмосковья хотела спасти гадюку, но в итоге оказалась в реанимации Пушкинской больницы после ее укуса. Как уточнили врачи, 43-летняя женщина увидела змею на заправке и решила отнести ее в лес. Но змея стала защищаться и укусила спасительницу в место между большим и указательным пальцами. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Таиланде мужчина перенес остановку сердца и впал в кому после укуса змеи.