В Дагестане ищут туриста из Казахстана, пропавшего во время катания на сапборде

В Каспийском море продолжаются поиски туриста из Казахстана, пропавшего после аварии на воде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Несчастный случай произошел 3 июля в районе дагестанского Избербаша, туда на отдых с семьей приехал 47-летний Ислам. Он и еще пятеро человек катались на трех сапбордах, но столкнулись с надувным тюбингом, который двигался на тросе за гидроциклом.

Спасатели вытащили из воды четырех пострадавших, еще один выбрался на берег сам. Все они были госпитализированы.

По данным Telegram-канала Mash Gor, местонахождение Ислама, уроженца Ингушетии, уже много лет живущего в Казахстане, неизвестно до сих пор. Мужчина оказался единственным, на ком не было спасательного жилета. Поисково-спасательные работы продолжаются.

19-летний водитель гидроцикла уже задержан. Следователи возбудили уголовное дело об оказании опасных для жизни услуг.

Ранее три человека пропали в Приморье после сплава по озеру на сапбордах.