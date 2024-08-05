Суд закрыл нелегальный лагерь в Приморье

Суд запретил деятельность незаконно организованного детского лагеря на острове Аскольд в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

31 июля прокуратура Приморья сообщила о начале проверки в лагере на острове Аскольд после появления информации об ужасных условиях, в которых пришлось жить детям.

Как отметили в прокуратуре, по результатам выявленных нарушений глава ведомства иском обязал Фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день» освободить земельный участок.

Прокурорская проверка установила, что фонд организовал выезд на Аскольд группы из 94 детей. При этом большинство воспитанников — 64 человека — приехали из ДНР и ЛНР. Как выяснилось, лагерь был нелегальным, не был включен в реестр организаций детского отдыха. Кроме того, на острове были сооружены постройки, не соответствующие требованиям безопасности для отдыха детей.

5 августа удовлетворил ходатайство прокурора о принятии мер в виде запрета осуществления деятельности лагеря на острове Аскольд.

В прокуратуре добавили, что детей эвакуируют из лагеря, когда погода улучшится, пока этого не позволяет состояние моря.

31 июля Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей в незаконном лагере.

Ранее сообщалось, что в нелегальном лагере Приморья детей унижали и заставляли чистить туалеты.