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Возбуждено уголовное дело из-за поставок некачественных деталей для самолетов Минобороны

СК возбудил дело из-за поставок некачественных деталей для военных самолетов

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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с поставками некачественных деталей для самолетов Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями после поставок некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 130 млн рублей. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 5 августа «Известия» сообщали, что поставки некачественных авиационных деталей для военно-транспортных самолетов Ил-76 нанесли министерству обороны России ущерб в 130 млн рублей.

До этого был задержан руководитель АО «Военторг» по обвинению в хищении средств Минобороны. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках армейских несессеров. Цена контрактов, по данным МВД, была завышена на 400 млн руб. Кроме того, «Военторг» упоминается в деле бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова. Подробнее в материалес «Газеты.ru».

Ранее в Москве задержали одного из экс-руководителей «Оборонэнерго».

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